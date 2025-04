AT&T lucra como esperado, mas receita e assinantes superam previsões

A AT&T teve lucro líquido atribuível a ações ordinárias de US$ 4,4 bilhões no primeiro trimestre de 2025, maior do que o ganho de US$ 3,4 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 23. Com ajustes, a companhia de telecomunicações norte-americana teve lucro por ação de US$ 0,51 entre janeiro e março, em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet.

A receita da companhia de telecomunicações americana teve acréscimo anual de 2% no trimestre, a US$ 30,6 bilhões, superando o consenso da FactSet, de US$ 30,36 bilhões.

Em comunicado, a AT&T também detalhou que atraiu 324 mil assinantes pós-pagos de telefonia móvel, em termos líquidos, acima da projeção da FactSet, de 303 mil.