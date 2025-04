BCE vê desaceleração nos reajustes salariais na zona do euro e projeta alívio em 2025

O Banco Central Europeu (BCE) divulgou nesta quarta-feira, 23, novos dados que apontam para uma desaceleração nos reajustes salariais negociados na zona do euro ao longo deste ano. Segundo o levantamento, o "rastreador salarial do BCE continua a indicar que as pressões salariais negociadas diminuirão ao longo de 2025", reforçando as projeções divulgadas em março.

As informações atualizadas, que consideram acordos coletivos assinados até a primeira semana de abril de 2025, mostram que o crescimento salarial negociado, já com os pagamentos únicos suavizados, foi de 4,8% em 2024 e deve recuar para 3,1% neste ano. Já o indicador que exclui esses pagamentos aponta uma alta de 4,2% no ano passado e de 3,8% neste ano.

O BCE destaca que a "tendência fortemente descendente em 2025 reflete em parte o impacto mecânico dos grandes pagamentos únicos (realizados em 2024, mas não repetidos em 2025) e o caráter antecipado dos aumentos salariais em alguns setores no ano passado".