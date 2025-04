Bolsas de NY fecham em alta com expectativa de alívio em tarifas à China e estabilidade no Fed

A ação da Intel avançou 5,43% após a Bloomberg noticiar que a fabricante de chips deverá reduzir sua força de trabalho em mais de 20%. Os cortes fazem parte de uma estratégia para simplificar a gestão e reconstruir uma cultura voltada para a engenharia.

A Enphase Energy despencou 15,6% após os lucros do primeiro trimestre ficarem abaixo das expectativas. A empresa de instalação de painéis solares residenciais teve lucro de US$ 0,68 por ação com receita de US$ 356,1 milhões, ante previsões de US$ 0,72 por ação e receita de US$ 360,6 milhões.

A ação da Boeing subiu 5,9% após a empresa aeroespacial registrar prejuízo menor que o esperado no primeiro trimestre - US$ 0,49 por ação, ante previsão de US$ 1,21. A receita foi de US$ 19,5 bilhões, em linha com a estimativa de US$ 19,6 bilhões.

Os papéis da SAP listados nos EUA subiram 7,5% depois que a empresa alemã de softwares corporativos reportou aumento no lucro operacional e na receita no primeiro trimestre, mantendo a orientação para 2025. As vendas da divisão de nuvem cresceram 26%.

*Com informações da Dow Jones Newswires