Diretor do BC afirma que ciclo de aperto monetário atual é 'único' devido à incerteza

Nilton David disse também que a autarquia ainda não tem convicção sobre os efeitos das medidas de crédito lançadas pelo governo. "Para nós, não está claro o que vai acontecer com as novas medidas de crédito", afirmou.

Ele fez uma avaliação positiva da redução das taxas de crédito, uma vez que a aproximação dos juros cobrados pelos bancos à Selic fortalece a política monetária. Nilton também expressou a expectativa de que a política fiscal, fonte de estímulo econômico nos últimos anos, será diferente em 2025.

O fiscal, pontuou, é um "input" às decisões de política monetária. "Temos de viver com ele, ver para onde vai."

O diretor do BC frisou que não é papel da instituição antecipar os riscos na política monetária. "A antecipação quem faz é o Focus", disse Nilton, referindo-se ao relatório do BC que traz as previsões do mercado financeiro aos principais indicadores macroeconômicos.