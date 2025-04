Diretor do BC diz que é 'cético' com relação ao uso do 'forward guidance'

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, disse nesta quarta-feira, 23, que é "cético" com relação ao uso do forward guidance. A incerteza usual entre reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) já é muito grande, e hoje o cenário se tornou ainda mais incerto, ele destacou.

"Eu não sou um grande fã do forward guidance", disse Nilton, em um evento do JPMorgan em paralelo às reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI), em Washington, nos Estados Unidos. "Para mim, um forward guidance não é natural, a menos que você esteja muito distante de onde deveria estar."

O diretor explicou que a incerteza comumente envolvida em variáveis não determinantes no modelo do Copom, como a taxa de câmbio, já representa uma incerteza maior do que 1 ponto porcentual nas projeções de inflação do BC.