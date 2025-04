Dweck: chamada para banca do próximo concurso público unificado deve ser publicada nesta semana

A ministra da Gestão, Esther Dweck, disse que o termo de referência, que é a chamada para a banca do próximo Concurso Nacional Unificado (CNU), deve ser divulgada nesta semana, ou no início da próxima no mais tardar.

"O termo de referência, que é justamente o que a gente publica para que as bancas de concurso possam ofertar as suas propostas e a gente possa selecionar a melhor banca, está pronto. A gente está com uma expectativa de publicá-lo em breve, talvez ainda esta semana ou, no máximo, no máximo, no início da próxima semana, e lá vai estar previsto o número de vagas ainda e a gente vai também divulgar quais serão as vagas", disse ela, que participou do CNN Talks, promovido pela CNN e CNN Money em Brasília nesta quarta-feira.

A ministra disse que até a quinta-feira, talvez nesta quarta ainda, sairá autorização para provimento das pessoas que passaram no CNU já realizado. "São quase 4.300 pessoas que a gente vai publicar autorização de provimento para que elas possam ingressar no Serviço Público Brasileiro nas próximas semanas, de preferência", disse.