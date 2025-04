É quase impossível ignorar possibilidade de recessão global por tarifas, diz diretor do BC

O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Nilton David, avaliou nesta quarta-feira, 23, que é quase impossível ignorar a possibilidade de uma recessão global em decorrência das tarifas anunciadas pelo governo norte-americano. Segundo o diretor, o esfriamento da atividade econômica global pode, por outro lado, ajudar o Produto Interno Bruto (PIB) a voltar ao seu potencial, tirando assim a pressão sobre a inflação.

"Esperamos que isso seja uma fonte de resfriamento no nível de atividade também. Isso será meio que útil na nossa movimentação para trazer a atividade de volta para o seu potencial ou abaixo dele", comentou Nilton David, durante palestra em seminário do JP Morgan, realizado em Washington em paralelo às reuniões de Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI).

O diretor do BC comentou que as tarifas recíprocas anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump no dia 2 de abril, embora fossem uma promessa eleitoral precificada pelo mercado no primeiro trimestre, surpreenderam, levando a realocações de portfólio. "Ainda estamos no meio de uma mudança de portfólios", pontuou o diretor do BC, acrescentando que vê uma redução da atividade nos EUA e muito provavelmente no mundo. "É quase impossível não contemplar a possibilidade de uma recessão por tarifas", concluiu.