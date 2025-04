EssilorLuxottica, fabricante do Ray-Ban, implementa medidas para resistir às tarifas dos EUA

O grupo franco-italiano de óculos está diversificando ainda mais sua cadeia de suprimentos, um processo que começou há cerca de dois anos, abrindo unidades na Tailândia, México e França, disse o CFO. "Estamos claramente levando isso para o próximo nível".

Enquanto isso, a EssilorLuxottica registrou vendas de 6,85 bilhões de euros (US$ 7,82 bilhões) nos primeiros três meses de 2025, um aumento de 7,3% em taxas de câmbio constantes em comparação com o mesmo período do ano anterior. O resultado se compara às previsões dos analistas de 6,92 bilhões de euros, de acordo com uma pesquisa de estimativas compilada pela Visible Alpha.

A taxa de crescimento marca uma desaceleração em comparação com o trimestre anterior, quando o grupo registrou um aumento de 9,2% nas vendas em moeda constante.