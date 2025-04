EUA: 12 estados processam governo Trump para interromper política tarifária

Uma dúzia de estados americanos processou o governo de Donald Trump no Tribunal de Comércio Internacional dos EUA nesta quarta-feira, 23, visando interromper sua política tarifária e alegando que ela trouxe o caos para a economia americana.

A ação judicial afirma que as medidas tarifárias implementadas pelo presidente deixaram a política comercial nacional sujeita aos "caprichos de Trump e não ao exercício correto da autoridade legal".

A ação pede que o tribunal declare que as tarifas são ilegais e impeça que as agências governamentais e seus funcionários as apliquem. Os estados listados como autores da medida judicial foram Oregon, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Novo México, Nova York e Vermont.