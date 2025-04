Fluxo cambial total em 2025, até 17 de abril, é negativo em US$ 13,449 bi, revela BC

Mensal

Conforme os dados preliminares do BC, o fluxo cambial do Brasil ficou positivo em US$ 2,483 bilhões no acumulado de abril, até a última quinta-feira, 17. O canal financeiro teve saída líquida de US$ 2,881 bilhões no período. O canal comercial, entrada líquida de US$ 5,364 bilhões.

O segmento financeiro teve compras de US$ 32,008 bilhões e vendas de US$ 34,889 bilhões no acumulado de abril.

O canal comercial teve importações de US$ 10,755 bilhões e exportações de US$ 16,119 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 2,003 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 4,044 bilhões em pagamento antecipado e US$ 10,072 bilhões em outras operações.

Semanal

O fluxo cambial do Brasil foi negativo em US$ 186 milhões na semana passada, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira. O canal financeiro teve saída líquida de US$ 844 milhões entre 14 e 17 de abril. O comercial, saldo positivo de US$ 659 milhões.