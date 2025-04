FMI: peso da dívida do Brasil no PIB deve ir a 92% em 2025 e saltar 12 pontos no governo Lula

O Fundo Monetário Internacional (FMI) está ainda mais pessimista com a situação fiscal do Brasil, que pode voltar aos patamares da pandemia de covid-19. O peso da dívida pública no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deve aumentar de 87,3%, em 2024, para 92,0% neste ano, projeta o organismo no relatório Monitor Fiscal, publicado nesta quarta-feira, 23, em paralelo às Reuniões de Primavera do FMI, que acontecem nesta semana em Washington, nos Estados Unidos.

Quando considerado todo o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o fundo vê uma piora de mais de 12 pontos porcentuais, maior do que os 10 pontos porcentuais estimados em outubro, na versão anterior do relatório. Nesse ritmo, a dívida pública do Brasil como proporção do PIB tende a saltar de 83,9%, no fim de 2022, último ano de Jair Bolsonaro (PL) na Presidência, para 96,0% em 2026.

Trata-se do patamar de endividamento mais elevado que o País apresentou desde 2020, quando a situação das contas públicas do Brasil e do mundo todo foi agravada pelos gastos que os governos fizeram para suportar as economias durante a pandemia. Na ocasião, a dívida pública como proporção do PIB brasileiro também chegou a 96%.