Haddad diz não ver risco de recessão para o Brasil no atual momento de guerra tarifária

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 23, não ver risco de recessão no Brasil e avaliou que a guerra comercial travada entre os Estados Unidos e a China vai se acomodar. Para Haddad, é difícil acreditar que as tarifas impostas mutuamente entre os dois países vão se manter.

"Desorganizaria demais as cadeias produtivas globais, muito grande o que está acontecendo pra ficar onde está. Minha expectativa, do ponto de vista pessoal, é que vamos ter novos capítulos desse confronto nas próximas semanas e possivelmente o quadro vai mudar, antes disso é difícil prever o que vai acontecer com o a economia mundial", disse Haddad no CNN Talks, evento promovido pela CNN Brasil.

O ministro disse ainda que o quadro da economia global vai depender dos desdobramentos da guerra comercial, que pode ter efeitos deletérios, afetando todos os países em alguma medida. Mas, para o ministro, a "novela" ainda vai se arrastar por algum tempo.