Ibovespa opera em alta firme com 'trégua' de Trump a tarifas contra a China

O Ibovespa opera em alta firme desde a abertura dos negócios desta quarta-feira, 23, e passou a testar o patamar dos 133 mil pontos, nível inédito em abril. O bom desempenho reflete o apetite por ativos de risco no mercado internacional desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acenou com a intenção de reduzir as tarifas de importação de produtos chineses. Nesse ambiente, as bolsas de Nova York sobem até mais de 3%, no caso do índice eletrônico Nasdaq.

Segundo profissionais do mercado brasileiro, os investidores aproveitam a oportunidade para buscar "pechinchas" na bolsa.

Na máxima do dia, o índice chegou a subir mais de 2%, mas perdeu parte do fôlego com influência negativa das ações da Petrobras. Essas, por sua vez, são limitadas pelas quedas do petróleo no exterior, que reage a discordâncias entre membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).