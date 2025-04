Justiça de MT determina perícia e cobra nova rodada de documentos do Grupo Safras

Entre os credores listados, o Bravano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela Flowinvest, aparece com R$ 284,1 milhões em créditos extraconcursais. A própria Flowinvest também consta como credora direta com R$ 98,8 milhões em créditos sujeitos à recuperação judicial. Entre os bancos, o principal credor é o Banco do Brasil, com R$ 303,6 milhões, seguido por Sicoob Credisul (R$ 92,7 milhões), Caixa Econômica Federal (R$ 69,6 milhões), Bradesco (R$ 43,3 milhões) e Oliveira Trust (R$ 92,4 milhões). A lista inclui também dezenas de produtores rurais, fornecedores, cooperativas e empresas de insumos.

A solicitação de recuperação provocou o vencimento antecipado de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) lastreados em dívidas da antiga Copagri. Os papéis estão presentes em dois Fiagros listados na B3: o Vectis Datagro (VCRA11), com exposição de 3,5% do patrimônio, e o Itaú Asset Rural Fiagro (RURA11), com 0,7%.

Na manifestação protocolada no dia 17, o grupo entregou uma nova lista de credores, com versões pública e sigilosa, além de demonstrativos financeiros e projeções de fluxo de caixa. A petição também informa que algumas das empresas requerentes foram constituídas há menos de dois anos, mas pede que sejam incluídas no processo com base em jurisprudência que permite essa flexibilização em grupos familiares.

A decisão judicial adiou a análise dos pedidos de tutela de urgência, como a suspensão de execuções e reintegrações de posse, até que todos os documentos estejam regularizados. "A apreciação será oportunamente realizada", escreveu a magistrada. Também foram suspensas, por ora, as manifestações de credores ou terceiros interessados. "Não há espaço para apreciação de manifestações relacionadas a interesses de credores", afirmou, destacando que o processo ainda está em fase preparatória.

Segundo reportagem publicada pela Agfeed e confirmada pelo Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o Grupo Safras estuda um plano de recuperação que pode incluir a venda da usina de etanol em Sorriso, a retomada parcial da operação de armazenagem na safrinha de milho e mudanças no modelo de negócios da agroindústria em Cuiabá. A planta industrial, atualmente parada, opera sob contrato com a Engelhart, trading ligada ao BTG Pactual.

A juíza também determinou o envio de ofícios às prefeituras de Nova Mutum e Campo Novo do Parecis, solicitando os relatórios atualizados de débitos fiscais das filiais da Safras Armazéns Gerais. Em outros municípios, o grupo relatou dificuldades para obter as certidões, uma vez que algumas prefeituras condicionam a emissão à quitação de débitos.