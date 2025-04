Kering, dona da Gucci, tem queda de 14% na receita com desaceleração do gasto com luxo

As vendas no varejo direto da Kering caíram 16% no trimestre, com destaque negativo para a Ásia-Pacífico (queda de 25%), Europa Ocidental e América do Norte (ambas com retração de 13%). O Japão também encolheu, com baixa de 11%. A empresa contava com 1.788 lojas em sua rede direta, após fechar 25 no trimestre.

Agora, a indústria enfrenta uma incerteza crescente devido às políticas de tarifas imprevisíveis de Donald Trump. Pinault encerrou o balanço com um aviso: "Estamos aumentando nossa vigilância para enfrentar os ventos contrários macroeconômicos que nossa indústria enfrenta."