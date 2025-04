Livro Bege: Nível de emprego foi pouco alterado e preços aumentaram em todos os distritos

O nível de emprego foi pouco alterado ou aumentou ligeiramente na maioria dos distritos, segundo o Livro Bege do Federal Reserve (Fed), divulgado nesta quarta-feira, 23. A publicação reúne as leituras de cada distrito americano para a economia.

As reduções mais notáveis no número de funcionários foram em cargos no governo ou em organizações que recebem financiamento governamental, ressalta o documento.

Vários distritos afirmaram que as empresas estavam adotando uma abordagem de "esperar para ver" em relação ao emprego, pausando ou diminuindo as contratações até que houvesse mais clareza sobre as condições econômicas. Além disso, houve relatos esparsos de empresas que estavam se preparando para demissões.