Moedas globais: Dólar sobe após Trump falar em tarifa menor à China e permanência de Powell

"As políticas de Trump geraram um problema de credibilidade para o dólar", afirma em nota o estrategista de câmbio do Unicredit Research, Roberto Mialich. "Um declínio adicional da atual dominância da moeda americana - especialmente nas reservas cambiais e nos pagamentos internacionais - pode ser esperado nos próximos anos", diz.

É improvável que o dólar perca seu papel de moeda de referência global tão cedo, embora isso se deva principalmente à falta de alternativas viáveis, avalia Mialich. No entanto, as políticas de Trump podem reduzir, com o tempo, a dependência global do dólar, acrescenta.

O economista Ed Yardeni e sua equipe de pesquisa acreditam que é prematuro falar em perda de confiança nos EUA como porto seguro financeiro. Apesar da liquidação que levou a uma queda significativa do DXY neste início de ano, o dólar manteve uma tendência de alta nos últimos 15 anos, observam.

"Os mercados de capitais dos EUA continuam sendo os maiores e mais líquidos do mundo. Isso não vai mudar tão cedo", escreve a equipe de Yardeni.

Dados acima do esperado de vendas de imóveis ajudaram a dar suporte ao dólar, enquanto o PMI dos EUA indicou enfraquecimento da atividade. Em contrapartida, indicadores fracos da atividade econômica na Europa pesaram no euro e na libra.

*Com informações da Dow Jones Newswires