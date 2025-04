Taxas de juros caem com falas de diretor do BC e moderação de Trump sobre China e Powell

O ambiente externo trouxe alívio ao mercado de juros, com queda generalizada das taxas, favorecida ainda pelas declarações do diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 fechou em 14,665%, de 14,728% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2027 cedeu de 14,19% para 14,01%. O DI para janeiro de 2029 terminou com taxa de 13,85%, de 14,06%.

A postura mais moderada do presidente dos EUA, Donald Trump, tanto em relação a Jerome Powell quanto à taxação da China, colocou dólar e juros futuros em baixa, sendo que a moeda passou boa parte da manhã abaixo da marca de R$ 5,70.

Trump disse que não tem intenção em demitir o presidente do Federal Reserve e também que buscará "fazer um acordo justo de comércio com a China" - ontem o secretário do Tesouro, Scott Bessent, havia dito que o impasse tarifário com a China é insustentável. Segundo fontes, os EUA avaliam reduzir as tarifas de importação dos atuais 145% para algo entre 50% e 65% ao país asiático.