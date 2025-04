Whirlpool reverte prejuízo e lucra US$ 71 mi no 1º trimestre de 2025; ação sobe 4% no after

A Whirlpool reportou lucro líquido de US$ 71 milhões no primeiro trimestre de 2025, revertendo o prejuízo de US$ 259 milhões registrado no mesmo período do ano anterior. O lucro por ação diluída alcançou US$ 1,28, ante um prejuízo de US$ 4,72.

As margens operacionais melhoraram em meio à implementação de reajustes de preços previamente anunciados e cortes de custos, segundo o relatório de resultados. A margem líquida ficou em 2,0%, avanço de 7,8 pontos porcentuais em relação à margem negativa de 5,8% registrada um ano antes. O EBIT recorrente subiu para US$ 214 milhões, alta de 9,7% na comparação anual. A margem EBIT recorrente foi de 5,9%, 1,6 ponto porcentual acima do mesmo período do ano anterior.

As vendas líquidas totais somaram US$ 3,62 bilhões, recuo de 19,4% na base anual, reflexo direto da descontinuidade das operações na Europa. No entanto, as vendas orgânicas cresceram 2,2%, impulsionadas pelo forte desempenho das unidades de pequenos eletrodomésticos globais e de eletrodomésticos de grande porte na Ásia.