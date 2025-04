Avançar no Open Finance é uma das prioridades do BC para os anos de 2025 e 2026, diz diretor

Segundo o diretor, essa modalidade vai ser debatida com a estrutura definitiva de governança do Open Finance.

"Além disso, a gente vai discutir outras portabilidades, como portabilidade de salário e portabilidade de investimentos, nos aproximando aqui um pouco da nossa parceria com a CVM", ele disse.

O diretor ainda acrescentou que, no caso brasileiro, há poucos consentimentos de compartilhamento de informações por parte de pessoas jurídicas, na comparação com as pessoas físicas.

"A gente vem trabalhando com a associação para que se identifique o porquê disso acontecendo, então uma das ações que a gente vai trabalhar agora nesse período vai ser a melhoria da jornada das pessoas jurídicas", disse Vivan.

Pix

O diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, Renato Gomes, disse, por sua vez, que a agenda evolutiva do Pix faz parte da agenda estratégica do seu setor para 2025 e 2026. Entre os pontos, citou o Pix por aproximação, o Pix Parcelado, o Pix em Garantia e a versão 2.0 do Mecanismo Especial de Devolução (MED).