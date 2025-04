Azul confirma que oferta de ações movimenta R$ 1,6 bilhão

Com a emissão das novas ações, foi homologado o aumento de capital social da Azul. Assim, o novo capital social da companhia passará a ser de R$ 7.131.859.384,34, dividido em 2.128.965.121 ações ordinárias e 896.039.753 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

As ações e os bônus de subscrição objeto da oferta passarão a ser negociados na B3 em 25 de abril de 2025, sendo que a liquidação física e financeira ocorrerá no dia 28. O crédito dos bônus de subscrição nas contas de custódia dos subscritores ocorrerá no dia 29.

A Azul lembra que a oferta está inserida no contexto da reestruturação da companhia e visa não só obter novos recursos financeiros, contribuindo para melhorar sua futura estrutura de capital e para aumentar a liquidez, mas também possibilitar a equitização obrigatória de parte das notas de cupom de 11,500%, com vencimento em 2029, e cupom de 10,875%, com vencimento em 2030, emitidas pela Azul Secured Finance, e de titularidade de determinados investidores.

Conforme divulgado anteriormente, a equitização será implementada por meio da troca obrigatória de parte do valor do principal das Notas por Ações (inclusive na forma de ADRs) emitidas por meio da oferta.

A oferta da Azul foi coordenada por UBS BB (líder), BTG Pactual e Citi.