Brics Brasil: Presidente da Frente Parlamentar Brasil-China diz que Trump é 'fanfarrão'

O presidente das Frentes Parlamentares dos Brics e Brasil-China, deputado federal Fausto Pinato (PP-SP), defende um engajamento maior do governo brasileiro no grupo de economias emergentes diante da instabilidade provocada pelas medidas anunciadas pelo atual governo dos Estados Unidos. Após reunião de representantes de movimentos sociais com chanceleres dos Brics, no Rio de Janeiro, Pinato chamou o presidente americano, Donald Trump, de um "fanfarrão" que já estaria "passando vergonha", devido aos anúncios de tarifaço.

"Nós vimos aí a irresponsabilidade do presidente Trump, que é um fanfarrão, de maneira irresponsável criando um tumulto. Então a plataforma Brics pode ser o plano A, o plano B, como deve ter outras plataformas. E é importante realmente dar continuidade, continuidade na questão diplomática. Os ministros nossos devem estar sempre mais atuantes", disse Pinato em entrevista à imprensa nesta quinta-feira, 24, após a reunião com os chanceleres dos Brics, chamados de sherpas.

Segundo o parlamentar, é necessário negociar com parceiros comerciais do Brasil com pragmatismo, de acordo com os interesses nacionais, deixando de lado questões ideológicas "defasadas".