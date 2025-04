China quer impulsionar negociações de livre-comércio com a Suíça diante de 'antiglobalização'

Por sua vez, Cassis afirmou que seu país "valoriza as relações com a China de maneira estratégica" e está disposto a "reforçar a cooperação com uma atitude racional e pragmática". Ele concordou com a urgência em "acelerar as negociações para modernização do acordo de livre-comércio" e manifestou interesse em ampliar parcerias em setores de benefício mútuo. O chanceler suíço também destacou a importância do multilateralismo: "É preciso fortalecer a solidariedade internacional, defender o livre-comércio e preservar uma ordem baseada em regras".

Durante o encontro, as delegações também discutiram a situação na Ucrânia e no Oriente Médio, reafirmando o compromisso conjunto com a paz e a estabilidade globais.