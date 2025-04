CNI revisa projeção de PIB para 2025 para 2,3% e Selic para 14,75% ao ano

Os serviços devem avançar 1,8%, ante 1,9% da previsão anterior, e o setor agropecuário crescerá 5,5% em 2025, ante 4,2% estimado no documento de dezembro.

"A principal razão para a menor atividade econômica é a política monetária, que será mais contracionista em 2025", frisa o documento. A CNI pontua que a Selic média de 2025 será mais elevada e a taxa de juros reais também. Nos cálculos da entidade, os juros reais passaram de 7,0% a.a. em dezembro de 2024 para 9,8% a.a. em dezembro de 2025, ou 4,8 pontos percentuais (p.p.) acima da taxa neutra estimada em 5,0% a.a. pelo Banco Central.

"Além dos juros mais altos, as expansões do crédito, dos gastos públicos e do mercado de trabalho, que impulsionaram tanto o consumo como o investimento em 2024, serão mais fracos em 2025. A expectativa da CNI é que a inflação só deverá ceder na segunda metade do ano e, como os juros permanecerão elevados por todo 2025, a expansão do crédito será menor. Além disso, é esperado menor impulso fiscal e menor expansão real da massa de rendimentos, com um avanço mais moderado da população ocupada", diz o documento.

Em relação à inflação, a avaliação da CNI é de que a aceleração dos indicadores, que já vinha ocorrendo no fim de 2024, se justifica pelo aquecimento da atividade econômica e pela depreciação cambial ocorrida ao longo do ano passado, especialmente em dezembro.

"Entre os grupos que compõem o IPCA, a CNI projeta a aceleração dos preços de Industriais e de Serviços, por um lado, e a desaceleração dos preços de Alimentos, por outro. Contudo, é importante frisar que, mesmo com a desaceleração, o grupo Alimentos continuará a ser a principal fonte de pressão sobre a inflação em 2025. Ainda, quanto ao grupo Administrados, a CNI projeta um resultado em torno do observado no ano passado", diz o documento.

Este quadro tornará a política monetária mais contracionista, mas a CNI espera apenas mais uma elevação de 0,5 p.p. da Selic na reunião de maio, elevando a taxa básica para 14,75% e se mantendo nesse patamar até o final de 2025. A entidade entende que o ciclo de alta se encerrará no primeiro semestre em virtude da desaceleração da economia, menor intensidade do impulso fiscal e expectativa de apreciação do real ante o dólar.