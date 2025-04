Confiança do consumidor sobe 0,5 ponto em abril ante março, mostra FGV

Quanto ao momento atual, a percepção sobre as finanças pessoais das famílias caiu 0,6 ponto, para 70,6 pontos, e a percepção sobre a economia local aumentou 0,7 ponto, para 91,9 pontos.

Entre as expectativas, o item que mede as finanças futuras das famílias subiu 1,1 ponto, para 85,8 pontos. O item que mede as compras previstas de bens duráveis caiu 1,8 ponto, para 77,9 pontos, e o que avalia as perspectivas para a situação futura da economia local teve elevação de 2,7 pontos, para 102,0 pontos.

"Entre as faixas de renda, há melhora apenas para famílias que recebem entre R$ 2.100 e R$ 9.600. Mesmo com as melhoras pontuais, a confiança do consumidor continua refletindo um forte pessimismo disseminado. Esse sentimento é especialmente evidente entre as famílias de renda mais baixa, cuja confiança recuou pelo quinto mês consecutivo", completou Gouveia.

Houve piora na confiança na faixa de renda familiar mais baixa e na faixa mais elevada em abril. O índice passou de 79,0 pontos em março para 75,3 pontos em abril entre as famílias com renda até R$ 2.100, queda de 3,7 pontos, enquanto as famílias com rendimentos entre R$ 2.100,01 até R$ 4.800 tiveram elevação de 2,0 pontos na confiança, de 84,5 pontos para 86,5 pontos. O indicador passou de 82,0 pontos para 88,0 pontos entre as famílias com renda entre R$ 4.800,001 e R$ 9.600, alta de 6,0 pontos, e saiu de 89,9 pontos para 88,9 pontos, recuo de 1,0 ponto, no grupo com renda acima de R$ 9.600,01.

A Sondagem do Consumidor coletou entrevistas entre os dias 1º e 21 de abril.