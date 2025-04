Crédito do trabalhador atinge R$ 8 bi em empréstimos no 1º mês: nova fase começa dia 25

Até esta quinta-feira, 24, as simulações e contratos são feitos unicamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (saiba aqui como solicitar o documento e acessá-lo). Mesmo com a permissão para que os bancos ofertem a nova modalidade de consignado, essas operações também continuarão por meio da CTPS digital, segundo o governo.

Além de fazer simulações e contratos diretamente no aplicativo dos bancos, os trabalhadores também poderão fazer a troca de dívida, caso de ter um Crédito Direto ao Consumidor (CDC) ou outro consignado com parcelas ainda a vencer. Essa dívida poderá ser trocada com juros menores por meio do Crédito do Trabalhador, segundo o MTE.

Veja a seguir como solicitar o empréstimo consignado para CLT:

- Acesse a Carteira de Trabalho Digital na sua loja de aplicativos para Android ou iOS;

- Faça login com sua conta gov.br ou biometria (para quem já tiver cadastrado);

- Na página principal, clique no banner com o nome do programa, "Crédito do Trabalhador";