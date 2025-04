Criptomoedas: Bitcoin mantém alta leve em sintonia com ganhos do Nasdaq

As criptomoedas estão devolvendo os ganhos recentes do "apetite por risco", afirma em nota David Morrison, da Trade Nation. No entanto, a recuperação recente do bitcoin parece promissora, avalia.

Se a criptomoeda conseguir se manter acima do nível chave de US$ 90.000 em eventuais recuos, "isso pode incentivar novas compras", diz Morrison. Na quarta-feira, o bitcoin US$ tocou o suporte de 94.500 nas primeiras horas do dia.

"Sem fluxos sustentados de ETFs ou um movimento decisivo acima de US$ 95.000, o bitcoin pode se consolidar ou retroceder para a faixa de US$ 85.000 a US$ 90.000", diz Ryan Lee, analista-chefe da Bitget Research, acrescentando que indicadores macroeconômicos e a liquidez do mercado provavelmente influenciarão a trajetória de curto prazo do bitcoin".

Principal mercado de derivativos do mundo, o CME Group anunciou hoje planos para lançar futuros de XRP em 19 de maio. Os contratos irão se juntar à cesta de produtos de criptomoeda da empresa, que inclui futuros e opções de bitcoin e Ether.

*Com informações da Dow Jones Newswires