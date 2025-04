Diretor do BC cita necessidade de cautela e flexibilidade diante de ambiente de incertezas

O diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Guillen, disse nesta quinta-feira, 24, que, diante de um ambiente de incertezas, as autoridades monetárias precisam ser cautelosas e flexíveis. Em reunião com investidores internacionais, organizada pela XP investimentos, em Washington, ele reiterou a visão de que os bancos centrais estão comprometidos em levar a inflação à meta, tendo agora como um fato novo a revisão nas estimativas de crescimento dos Estados Unidos, acompanhadas de um debate sobre as expectativas de inflação no país.

Citou dois riscos que aumentaram no balanço do Comitê de Política Monetária (Copom). De um lado, o choque das políticas tarifárias nos Estados Unidos causou muito ruído. De outro, houve, além do choque comercial, um choque financeiro, com potenciais impactos na aversão a risco.

No evento, que acontece em paralelo às reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) na capital dos Estados Unidos, ele passou mais tempo do que o normal abordando o cenário internacional.