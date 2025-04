Dólar cai sem conversas entre China e EUA e com injeção de liquidez por Pequim

O dólar segue em queda pela quinta sessão seguida no mercado à vista, abaixo dos R$ 5,70. O mercado de câmbio reflete nesta quinta-feira, 24, a fraqueza da moeda americana e dos retornos dos Treasuries, após a China negar que esteja negociando tarifas com o governo dos EUA, o que reforça temores de desaceleração da economia global. O Ibovespa futuro exibe viés de alta diante da valorização do petróleo e de balanços corporativos. Os futuros de Nova York têm sinais divergentes.

Na China, o banco central (PBoC) disse que injetará 600 bilhões de yuans (cerca de US$ 82,34 bilhões) em liquidez no sistema financeiro por meio de sua linha de crédito de médio prazo (MLF) na sexta-feira, 25, o que ajuda a dar suporte ao petróleo e às moedas emergentes ligadas a commodities.

O redesenho do comércio global com as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos contra outros países pode colocar a América Latina em uma posição mais favorável que outras partes do mundo, na visão do Santander.