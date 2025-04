First Citizens BancShares desagrada com lucro de US$ 483 milhões, mas receita supera projeção

O First Citizens BancShares, holding do banco regional norte-americano First Citizens Bank, teve lucro líquido de US$ 483 milhões no primeiro trimestre de 2025, resultado 34% menor do que o registrado em igual período de 2024, de US$ 731 milhões. Em termos ajustados, o lucro por ação foi de US$ 34,47, frustrando a previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 37,9.

A receita líquida total foi de US$ 2,29 bilhões no período, acima dos US$ 2,19 bilhões previstos pela FactSet.

As provisões para eventuais perdas com empréstimos totalizaram US$ 154 milhões no trimestre, ante US$ 155 milhões no quarto trimestre de 2024 e US$ 64 milhões no mesmo período do ano passado.