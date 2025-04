Ibovespa recupera o nível dos 134 mil pontos, o maior desde setembro de 2024

O Ibovespa alcançou o seu maior nível de fechamento desde 17 de setembro de 2024 ao subir 1,79%, aos 134.580,43 pontos, a partir da junção de apetite a risco global e fechamento da curva de juros doméstica. Foram ao menos três fatores positivos: reunião entre Estados Unidos e China nesta manhã, conforme mencionada pelo presidente Donald Trump; expectativa de que a segunda maior economia do mundo fará mais estímulos, o que pode apoiar preço das commodities; e comunicação mais dovish do diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen.

O rali se acentuou no início da tarde, quando Guillen mencionou que a moderação da atividade econômica, como está no cenário-base da autarquia, é importante para a convergência da inflação em direção à meta. Com isso, os juros futuros recuaram mais de 20 pontos-base no vértice intermediário e longo, impulsionando as ações cíclicas para liderar o campo de altas, como Hypera (+12,27%, apesar de balanço considerado fraco), Magazine Luiza (+10,80%) e Petz (+9,65%).

Pouco tempo depois, Trump disse que realizou reuniões com a China nesta manhã. O republicano não forneceu mais detalhes, mas a declaração - que ocorreu após Pequim ter negado negociações com os EUA - fez preço. Mais cedo, o presidente americano também mencionou o prazo de "duas a três semanas" para rever as tarifas comerciais.