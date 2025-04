Ibovespa sobe e tenta os 133 mil pontos com NY e ações metálicas; Petrobras pesa

Em dia de agenda de indicadores esvaziada no Brasil, investidores monitoram a participação de diretores do Banco Central em eventos diante da preocupação do presidente do BC, Gabriel Galípolo, com a disseminação da inflação brasileira. No exterior, saíram dados de atividades dos EUA como os de encomendas de bens duráveis, pedidos de auxílio-desemprego e vendas de moradias usadas.

Ainda sairão os resultados trimestrais de Alphabet, Intel. Aqui, Vale é destaque após o fechamento da B3.

Mais cedo, a Usiminas informou que saiu de prejuízo para lucro líquido de R$ 337 milhões no primeiro trimestre de 2025, o que representa alta de 845% em relação ao mesmo período de 2024. O resultado ficou 28,2% acima do previsto pelo Prévias Broadcast. Ainda assim, as ações cedem em torno de 3,00%.