Integrante do BCE vê incerteza na política comercial global em nível mais alto da história

A integrante do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu (BCE), Sharon Donnery, disse que a incerteza na política comercial global está em nível mais alto de todos os tempos mas que, apesar do cenário, o setor bancário europeu demonstrou considerável resiliência nos últimos anos, mantendo sólidas posições de capital e liquidez em meio a um ambiente externo imprevisível, em discurso preparado para um painel do Institute of International Finance (IIF) e publicado nesta quinta-feira.

Ela ressaltou que o crescente protecionismo, incerteza e enfraquecimento da cooperação internacional criaram um ambiente mais volátil e imprevisível, o que torna mais difícil prever de onde as crises podem vir, como elas podem "se espalhar" e qual pode ser seu impacto geral sobre os bancos e as economias. "A volatilidade recente tem sido um claro lembrete de que devemos permanecer vigilantes e continuar a fortalecer a resiliência dos bancos a choques macroeconômicos e tensões geopolíticas", disse.

Segundo Donnery, a qualidade dos ativos permanece, de modo geral, mas alguns setores vulneráveis, como o imobiliário comercial e o automotivo, merecem "atenção especial". Ela também pontuou que a lucratividade dos bancos aumentou nos últimos anos e que a perspectiva permanece estável, apesar da queda gradual das taxas de juros, e está sendo sustentada pelo aumento da receita não financeira.