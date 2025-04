Intel tem prejuízo de US$ 821 milhões no 1º trimestre de 2025 ; Ação cai 4,4% no after hours

A Intel registrou um prejuízo líquido de US$ 821 milhões no primeiro trimestre de 2025, ante resultado negativo de US$ 381 milhões no mesmo período do ano anterior. O prejuízo por ação foi de US$ 0,19, comparado a uma perda de US$ 0,09 por ação no primeiro trimestre de 2024.

A receita total da companhia somou US$ 12,7 bilhões, praticamente estável em relação ao ano passado. As despesas operacionais consolidadas totalizaram US$ 4,97 bilhões, uma queda de 20% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. A Intel também registrou uma entrada de caixa de US$ 800 milhões em atividades operacionais durante o trimestre.

Em relação aos segmentos, a unidade de computação para o consumidor (CCG) teve uma queda de 8% na receita, totalizando US$ 7,6 bilhões. Já o segmento de data center e inteligência artificial (DCAI) cresceu 8%, alcançando US$ 4,1 bilhões. A divisão de chips (Intel Foundry) teve alta de 7%, somando US$ 4,7 bilhões, enquanto a linha "Outros" subiu 47%, totalizando US$ 900 milhões.