Juros rondam estabilidade, com viés de alta após recuo na véspera

Os juros futuros rondavam a estabilidade em toda curva nas primeiras negociações desta quinta-feira, 24, com viés de alta nos médios e longos, após as taxas terem caído ontem. O investidor monitora a guerra comercial, após a China ter negado estar em negociações com os Estados Unidos por tarifas menores.

No radar estão dirigentes do Banco Central em eventos em Washington e os leilões de LTN e NTN-F (11h).

Às 9h16, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 marcava 14,680%, de 14,677%, e o para janeiro de 2027 subia a 14,005%, de 13,979% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 ia para 13,855%, de 13,818% no ajuste de ontem.