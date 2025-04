Lucro da PepsiCo cai 10% e atinge US$ 1,83 bilhão no 1º trimestre

A PepsiCo anunciou nesta quinta-feira, 24, que teve lucro líquido de US$ 1,83 bilhão no primeiro trimestre de 2025. O valor é 10% menor do que o ganho de US$ 2,05 bilhões apurado em igual período do ano passado.

Na mesma comparação, o lucro por ação da empresa norte-americana de bebidas e alimentos caiu de US$ 1,48 para US$ 1,33.

Com ajustes, o ganho por ação foi de US$ 1,48 entre janeiro e março, ligeiramente abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,49.