Moedas Globais: dólar recua frente a rivais em meio a impasse entre EUA e China

O dólar opera em baixa ante outras moedas de economia desenvolvidas, diante da falta de avanços concretos para encerrar a guerra comercial entre EUA e China. O dólar caiu para 0,8272 franco, ainda que esteja acima da cotação de 0,8039 franco suíço atingido na segunda-feira, 21, que foi o menor patamar ante a moeda suíça em uma década.

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, fechou em queda de 0,47%, para 99,377 pontos. Nesta quinta, 24, por volta das 17h00 (de Brasília), a moeda americana se desvalorizava a 142,65 ienes. O euro subia para US$ 1,1392, enquanto a libra esterlina era negociada em alta, a US$ 1,3343.

Na quarta, 23, o dólar ganhou força após Donald Trump adotar um tom mais conciliador sobre a China e recuar das ameaças de demissão do presidente do Fed, Jerome Powell. No entanto, o otimismo se dissipou nesta quinta, quando Pequim afirmou que não há novas negociações em andamento. Hoje, Trump afirmou que realizou uma reunião com a China, mas sem revelar detalhes.