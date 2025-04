Na próxima folha de pagamento, recursos serão restituídos aos aposentados, diz ministro da CGU

O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinicius Marques de Carvalho, informou nesta quinta-feira, 24, que, na próxima folha de pagamento, haverá a restituição aos aposentados que tiveram cobrança ilegal, conforme investigação da Polícia Federal. "Aqueles aposentados que tiveram ilegalmente os descontos, nós, governo federal, vamos garantir a restituição." Ele disse que o levantamento sobre números de pessoas que terão restituição e amplitude da medida dependerá do grupo de trabalho que será montado.

Carvalho reforçou que todos os acordos vigentes hoje no INSS com sindicatos estão suspensos. Segundo o ministro, a suspensão dos acordos com as associações vai viabilizar que recursos que iriam para as entidades em maio sejam retidos e, na sequência, restituídos aos aposentados. "A partir de agora, nenhum aposentado será descontado da folha de pagamento", mencionou.

A diretora de Orçamentos e Finanças e Logística do INSS, Débora Floriano, disse que dos 6 milhões de descontos ativos, nem todos são irregulares e ressaltou que haverá ressarcimento dos descontos ocorridos indevidamente. "Não conseguimos precisar quais descontos são irregulares", avaliou. "Ação de ressarcimento faz parte de um plano que será apresentado oportunamente", complementou Floriano.