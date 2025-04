Nissan espera prejuízo de cerca de US$ 5 bilhões com custo de reestruturação e ajuste contábil

A Nissan Motor espera um prejuízo líquido de aproximadamente US$ 5 bilhões para o ano fiscal encerrado em março devido a reduções de valores de ativos e despesas de reestruturação, o que contribui para a queda nas vendas.

A montadora japonesa está no meio de esforços de recuperação, voltados, parcialmente, para lidar com as vendas fracas, especialmente na China.

Em novembro, a Nissan revelou um plano de reestruturação que incluía o corte de 9.000 empregos e a redução em um quinto da sua capacidade de produção global.