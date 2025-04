Petrobras vai fornecer bunker 24% renovável para teste em navio afretado pela Vale

"O teste com o também chamado biobunker dá continuidade à parceria estratégica entre a Petrobras e a Vale, que prevê o fornecimento de produtos com foco em competitividade e no avanço da pauta de descarbonização", diz a Petrobras em nota.

No mesmo documento, o presidente da Vale, Gustavo Pimenta, reforça o compromisso de descarbonização da mineradora e afirma que a área de navegação da empresa tem avaliado "diversos cenários" para reduzir emissões de gases do efeito estufa no transporte marítimo, o que passa pelo desenvolvimento de "soluções multi combustíveis" para navios novos e existentes.

Os testes com combustíveis alternativos em navios afretados pela Vale visam perseguir as metas de redução de emissões da Organização Marítima Internacional (IMO, na sigla em inglês). A Vale tem a meta de reduzir em 33% suas emissões de escopos 1 (processos industriais próprios) e 2 (emissões indiretas, como da geração de energia usada nos processos industriais) até 2030.