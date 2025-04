Petróleo fecha em alta em recuperação de parte das perdas de ontem e com dólar mais fraco

Enquanto isso, negociações comerciais entre EUA e China seguiam no radar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou há pouco que realizou reunião com a China nesta quinta-feira, sem dar mais detalhes. Mais cedo, autoridades chinesas afirmaram que o país não está envolvido em negociações tarifárias com o governo Trump.

Os dados de estoques nos EUA, divulgados na quarta-feira, também foram moderadamente positivos, com um aumento modesto nos estoques de petróleo bruto e quedas maiores do que o esperado nos estoques de diesel e gasolina.

"A gasolina está sendo consumida em um ritmo muito mais rápido do que a média dos últimos cinco anos, o que oferece algum suporte aos contratos futuros de petróleo, assim como os destilados, que estão nos níveis sazonais mais baixos dos últimos cinco anos e precisa começar a se recompor", disse Scott Shelton, da TP ICAP.

A Valero informou hoje que as operações de refino em Benicia, na Califórnia, serão encerradas até abril de 2026. A unidade representa cerca de 9% da capacidade de refino de petróleo da Califórnia - ou cerca de 150 mil barris por dia. A decisão ocorre pouco mais de seis meses depois de a Phillips 66 anunciar que encerrará as operações de unidade em Los Angeles - com capacidade de 147 mil barris por dia - no fim deste ano.

*Com informações da Dow Jones Newswires