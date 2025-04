Picchetti: Consumo de famílias desacelerou no 4º tri; um dos primeiros sinais de arrefecimento

O diretor de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, Paulo Picchetti, observou, em palestra nesta quinta-feira, 24, que a desaceleração do indicador de consumo no Brasil no quarto trimestre é um dos primeiros sinais ainda incipientes de arrefecimento da atividade econômica, embora ainda exista incerteza sobre esse comportamento. Em evento do Itaú em Washington, nos Estados Unidos, ele lembrou também que o PIB do País tem surpreendido positivamente nos últimos anos, com expectativas sendo consistentemente revistas.

Sobre o hiato de produto, ele observou o indicador está positivo, mas que o Banco Centra prevê que ele vai se tornar negativo ao longo do tempo, o que envolve um cenário básico de desaceleração da economia. "Esse é um dos principais pontos para prestar atenção como irá se desenrolar, se transmite a mudança de atividade para os preços", disse Picchetti.

Ele também destacou que os números do IBC-Br e do Monitor do PIB mostraram uma discrepância novamente nos dados de fevereiro. Outro ponto observado foi que a dispersão das projeções de PIB no mercado para este ano cresceu. Algo que mexeu com as expectativas foi o resultado de dezembro, que surpreendeu positivamente e fez com as casas revisassem as previsões da economia brasileira neste ano para cima. "A mediana aumentou e, novamente, a dispersão aumentou", disse.