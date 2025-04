Rehn defende agilidade do BCE e diz que acordo com Mercosul deve ser 'próximo passo' da UE

Diante do avanço do protecionismo global, Rehn defendeu que a União Europeia amplie seus acordos comerciais e apontou a América Latina como prioridade. "Ratificar o acordo com o Mercosul deve ser o próximo passo", afirmou, ao comentar a estratégia europeia de diversificação de parcerias além do eixo transatlântico. Ele lembrou ainda que novos pactos de comércio estão sendo negociados com Índia, Indonésia e Austrália.

Ao comentar os efeitos da guerra comercial, Rehn destacou seu impacto já perceptível na atividade econômica. "Muitos dos riscos de baixa destacados nas projeções de março do BCE se materializaram, e as perspectivas de crescimento pioraram", disse. Ele também ressaltou a importância de preservar a independência do banco central, especialmente em um ambiente de crescentes pressões políticas.