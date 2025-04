Senador protocola projeto para limitar valor da energia comprada pelo Brasil de Itaipu

O senador Esperidião Amin (PP-SC) protocolou nesta quarta-feira, 23, um projeto de lei com o objetivo de limitar o valor que o Brasil paga pela energia da usina de Itaipu. Pelo texto do projeto, o teto seria de US$ 12 por kw.

O senador cita, na justificativa do projeto, que a tarifa para a parte da energia que cabe ao Brasil foi fixada em US$ 16,71 por kW até 2026, enquanto a tarifa binacional seria de US$ 19,28 por kW. A proposta, reforça Amin, "não altera os termos do Tratado de Itaipu, que atribui à gestão de Itaipu Binacional a definição do preço da energia elétrica adquirida pela ENBPar e pela Ande (empresa paraguaia)".

"O projeto de lei regula apenas o valor pelo qual a ENBPar revende essa energia elétrica no Brasil. O Tratado de Itaipu não disciplina, é preciso enfatizar, as condições de comercialização da energia elétrica revendida no Brasil pela ENBPar", argumentou.