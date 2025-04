Sheinbaum chama Brasil de 'potência' e diz querer país como parceiro no segmento aeroespacial

Com mais de 40 anos de atuação no mercado mexicano e uma frota superior a 100 aeronaves em operação no país, a Embraer se posiciona como peça-chave para impulsionar a presença brasileira na indústria aeroespacial latino-americana.

Segundo a presidente da Femia, Luis Lizcano, a entrada da empresa no grupo representa "importantes oportunidades de colaboração no desenvolvimento do setor no México".