Tebet: Isenção do IR deve ter compensação justa; não vejo alternativa fácil para o Congresso

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirma não ver alternativa viável capaz de substituir a proposta de compensação apresentada pelo governo no projeto de isenção do imposto de renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil por mês.

Em entrevista à CNN, a ministra afirmou que a busca de outras opções no Congresso Nacional precisa observar o quadro de injustiças tarifárias que já penalizam os mais pobres, sob o risco de elevá-las.

Conforme o projeto do governo, a compensação da perda de arrecadação projetada em R$ 35 bilhões será feita com uma maior taxação dos contribuintes com rendas mais altas.