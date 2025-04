Trump reitera críticas ao Fed, e Bessent cita reunião positiva com a Coreia do Sul

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou suas críticas ao Federal Reserve (Fed) e voltou a insistir para que o BC americano corte as taxas de juros, em sessão de perguntas e respostas nesta quinta-feira, 24, após uma reunião com o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Stoere. "É o certo a ser feito", disse o republicano, sem mencionar o nome do presidente da instituição, Jerome Powell.

Sobre negociações das tarifas, Trump disse que o tema foi conversado com Stoere e que "os dois se entenderam muito bem". O republicano mencionou que outros líderes querem realizar encontros para falar sobre comércio em Roma, para onde viajará com a primeira-dama, Melania Trump, para o funeral do papa Francisco.

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, que estava ao lado de Trump, disse que teve uma ótima reunião com a Coreia do Sul hoje. "Podemos estar avançando mais rápido do que pensávamos, podemos chegar a um acordo na próxima semana. A Coreia do Sul deu o seu melhor", acrescentou.