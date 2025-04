Vendas de moradias usadas nos EUA caem 5,9% em março ante fevereiro

As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caíram 5,9% em março ante fevereiro, ao ritmo anual sazonalmente ajustado de 4,02 milhões, segundo pesquisa da Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês) divulgada nesta quinta-feira, 24. O número representa uma queda mais acentuada do que as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam recuo a 3,1%.

Segundo o economista-chefe da NAR, Lawrence Yun, a compra e venda de imóveis residenciais permaneceu lenta em março "devido aos desafios de acessibilidade associados às altas taxas de juros de hipotecas".