V.tal fará emissão de até R$ 3 bi em debêntures para cobrir investimentos na expansão da rede

A emissão será de debêntures simples, não conversíveis em ações, de espécie quirografária, com distribuição pública em três séries, e destinada unicamente a investidores qualificados. A primeira e a segunda série de debênture terão vencimento em abril de 2032, e a terceira, em abril de 2035.

Na primeira série, a remuneração aos investidores será de CDI + 0,75% ao ano ou uma taxa fixa de 15,05% ao ano. Na segunda série, a remuneração será equivalente à taxa interna do Tesouro IPCA+ com vencimento para 2033 mais um spread de 0,85% ao ano, ou 8,27% ao ano (o que for maior). E na terceira série, será a taxa interna do Tesouro IPCA+ com vencimento para 2035 mais um spread de 0,95% ao ano, ou 8,45% ao ano (o que for maior).

A oferta tem o BTG Pactual como coordenador líder, com as participações de Bradesco BBI, Santander, Citibank e Banco Safra como coordenadores.