Abrace: consumidor industrial pode ter alta de até 200% na CDE com reforma do setor elétrico

Os grandes consumidores de energia elétrica, especialmente os industriais do mercado livre, poderão ter um acréscimo entre 80% e 200% no valor pago de Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) até 2038, a depender do cenário, com os efeitos do texto da reforma do setor elétrico encaminhada à Casa Civil. Os dados estão em balanço divulgado nesta sexta-feira, 25, pela Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres (Abrace Energia).

A projeção considera especificamente o aumento das cotas unitárias de "CDE-Uso". Os consumidores da alta tensão teriam uma alta de R$ 30,02 por MWh em 2025 para R$ 90,78 por MWh em 2038, no Norte e Nordeste. Já para o Sudeste e Sul, a elevação seria de R$ 51,63 para R$ 90,78 por MWh, de acordo com o mesmo intervalo de tempo.

Essa alta seria resultado, segundo a entidade, do aumento de custos com a saída de consumidores no rateio da CDE, bem como a partir do montante relativo aos novos subsídios para os consumidores de baixa renda, por exemplo.